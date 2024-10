Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 17 ottobre: Umberto promette vendetta a Matteo

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di giovedì 17 ottobre 2024

A Villa Guarnieri, si parla ovviamente della grande serata al Circolo con la sfilata inaspettata di Adelaide. Clara tenta di avere un chiarimento con Alfredo, mentre redarguisce Irene per essersi immischiata tra loro due. Enrico riceve una telefonata che lo turba molto e che riguarda sua figlia; l'uomo deve così rinunciare all'appuntamento con Marta. Umberto promette vendetta a Matteo Portelli se la Galleria Milano Moda dovesse perdere l'affare in Costa Smeralda, ma questa volta Matteo è pronto e sa come rispondergli.