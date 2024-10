Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 18 e 21 ottobre: Roberto va a vivere con Mario

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di venerdì 18 e lunedì 21 ottobre 2024

Roberto trova il coraggio di proporre a Mario di andare a vivere insieme. Clara confida a Elvira e Irene che con Jerome, il suo allenatore francese che l’ha seguita per mesi sulla pista di Grenoble, è successo qualcosa. Ciro cerca di ottenere il perdono di Concetta, ma lei non si sente ancora pronta. Enrico discute con Marta e le comunica una decisione che non le piacerà affatto. Nel frattempo, il Paradiso ha concluso un affare in Costa Smeralda. Matteo si sente finalmente libero dal ricatto di Umberto, ma quest’ultimo pianifica una vendetta con Tancredi.

Primo giorno di convivenza per Roberto e Mario: entrambi sono molto emozionati. Alfredo riceve una cattiva notizia riguardo al suo trasferimento e Clara lo incoraggia a reagire. Umberto incontra Marcello e si mostra sorprendentemente gentile con lui. Nel frattempo, al Paradiso, dopo il successo della gara "Costa Smeralda", si pensa di sfruttare questa vittoria per attrarre sempre più visitatori nel grande magazzino. Enrico scopre ogni giorno quanto sia difficile vivere nell'ombra e si confida con Armando. Matteo ritorna da Parigi e porta al fratello una bella notizia che riguarda lui e Maria. Intanto, Umberto svela a Tancredi tutta la verità sulla frode di Hofer.