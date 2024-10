Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 25 ottobre: Marcello vuole andare fino in fondo!

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di venerdì 25 ottobre 2024

Irene ha dei dubbi su ciò che sente veramente per Alfredo, mentre quest’ultimo scopre che Jerome corteggia Clara e ne resta alquanto spiazzato. Intanto al Paradiso è il giorno dell’arrivo di Soraya, di conseguenza il grande magazzino è addobbato a festa per accogliere nel migliore dei modi la Principessa dell’Iran. Marta scopre che è stato Enrico a salvarle la vita. Armando dice a Marcello di aver visto Matteo parlare con Umberto. A Marcello sembra stranissimo che suo fratello possa averlo tradito, ma intende andare fino in fondo alla questione e prende una decisione importante.. Seguici su Instagram.