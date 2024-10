Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 3 ottobre: Vittorio, situazione imprevedibile…

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di giovedì 3 ottobre 2024

Marcello vorrebbe che Odile lavorasse per lui al Paradiso. Salvo racconta a Elvira tutta la verità sul padre, Giuseppe Amato, mentre lei affronta il papà e, dopo un aspro scontro, sceglie con chi stare. Enrico apprende dal Carabiniere che Armando ha compreso qualcosa che lo riguarda e, per il bene di tutti, prende una decisione sofferta. Tutti festeggiano Vittorio, che è tornato al Paradiso festeggiato dai suoi ex dipendenti, e si incontra con Tancredi, ma la situazione prende una piega imprevista…