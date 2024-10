Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 4 e 7 ottobre: Odile colpita da Matteo

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di venerdì 4 e lunedì 7 ottobre 2024

Tancredi svela a Umberto di aver preso la sua pistola e a quel punto si scopre cosa è successo veramente durante l’incontro con Vittorio. Intanto Conti decide di non denunciare Tancredi e di non dire niente a nessuno; poi, nel porgere i saluti, regala a tutti un libro con le pagine bianche, su cui poter scrivere il futuro del Paradiso. Enrico ripete ad Armando che si vuole licenziare. Odile ha un’idea per una campagna pubblicitaria alla Galleria Milano Moda e comunica a Adelaide di voler accettare la proposta di Umberto. Elvira, intanto, rivela a Salvatore di aver rotto con il padre e i due fanno l’amore.

Elvira racconta della sua prima volta a Irene, ma la prega di non parlarne a nessuno. Armando chiede a Enrico di rimanere al Paradiso. Botteri è riuscito a trovare il prezioso bisso, il tessuto grazie al quale produrrà l'abito di punta per la collezione Costa Smeralda, mentre alla Galleria Milano Moda la Furlan ha ultimato il suo primo prototipo. Odile incontra di nuovo Matteo e ne resta colpita. Intanto si intuisce che tra Elvira e Salvo, dopo la prima volta, qualcosa è cambiato.