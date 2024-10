Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 8 ottobre: Umberto fa una scomoda richiesta a Adelaide

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di martedì 8 ottobre 2024

Elvira continua a sentirsi un po' imbarazzata dopo aver fatto l'amore con Salvatore e si confida con Mirella, l'unica venere in grado di consigliarla, ma rimane alquanto turbata dal racconto della sua vicenda personale. Giulia cerca un approccio con Tancredi, ma lui non vuol saperne. Sempre Tancredi, per non giungere impreparati alla sfida con il Paradiso, suggerisce alla stilista di studiarne le mosse. A Mario arriva una prestigiosa proposta di lavoro in un circolo esclusivo, ma – in caso di accettazione – dovrebbe andare via da Milano. Umberto chiede ad Adelaide di convincere Marcello a fare un passo indietro nell'affare della Costa Smeralda.