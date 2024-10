Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 9 ottobre: Matteo farà la spia?

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di mercoledì 9 ottobre 2024

A Ciro arriva una telefonata da un compare siciliano, ma l’uomo decide di non farne parola con Concetta. Salvatore manca al solito appuntamento del mattino con Elvira e lei viene presa da mille dubbi; Mirella, però, cerca di rassicurarla. Tancredi intende usare Odile contro il Paradiso, ma Umberto non è affatto d’accordo. Guarnieri ha scoperto intanto che Marcello potrebbe avergli soffiato l’affare in Costa Smeralda e chiede a Matteo di fare la spia con Barbieri e lo stilista… Seguici su Instagram.