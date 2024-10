Il paradiso delle signore anticipazioni: Alfredo, problemi col cambio. Chi lo aiuterà?

A Il paradiso delle signore, il ritorno di Clara (Elvira Camarrone) rimette in campo la passione per il ciclismo di Alfredo (Gabriele Anagni) e il suo progetto da brevettare. E proprio il ciclismo unirà sempre più i due personaggi: prossimamente infatti, Perico riceverà una brutta notizia sul suo cambio e la Venere lo spronerà a reagire.

Intanto, Clara e Irene (Francesca Del Fa) parleranno di Alfredo, ma la Boscolo non si sbilancerà sui suoi reali sentimenti nei confronti del bel magazziniere. Che sia il momento per la Cipriani di intuire qualcosa? Staremo a vedere.

Comunque sia, Clara andrà contro le regole di Jerome, il suo attuale allenatore (che non vuole che lei si stanchi) e offrirà la sua collaborazione ad Alfredo per provare il suo cambio su strada, ma varrà a qualcosa tutto questo sforzo? Ebbene sì! Dopo tanto penare, i due giovani, dopo aver pedalato insieme, vivranno un momento magico!

Nel frattempo, Irene avrà dei dubbi sui suoi reali sentimenti per Alfredo, mentre lui scoprirà che Jerome fa la corte alla sua atleta e rimarrà spiazzato: che sia davvero arrivato il momento sia per Perico che per la bionda capo commessa di guardare avanti e per la piccola Clara il momento di esprimere i suoi sentimenti? Non perdiamo i prossimi episodi del Paradiso e lo sapremo!