Il paradiso delle signore, anticipazioni dal 4 all’8 novembre 2024

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 4 a venerdì 8 novembre 2024

Marcello ha scritto un memoriale contro Umberto e sta pensando di renderlo pubblico. La portinaia di Roberto sembra interessarsi troppo alla sua vita privata e Mario inizia a preoccuparsi. Adelaide scopre che Umberto ha raccontato tutta la verità sulla truffa di Hofer e del modo in cui ha convinto Matteo ad aiutarlo a Marta. Irene tenta un riavvicinamento con Alfredo. Odile annuncia la vittoria di un prestigioso premio da parte della Galleria Milano Moda, ma non sa ancora cosa stia succedendo tra Umberto e Marta.

Marta affronta Adelaide: è risentita anche con lei per averle omesso quello che ha fatto Umberto. Irene decide di organizzare una festa a sorpresa per il compleanno di Alfredo. Marcello racconta del tradimento di Matteo anche a Salvatore e Rosa. Umberto spera di poter recuperare il rapporto con la figlia, mentre Matteo tenta un’impossibile riconciliazione con il fratello. Poi prende dei giorni di permesso per andare a Parigi a parlare con Maria, deciso a raccontare tutto anche a lei.

Enrico capisce che Marta ha un problema e cerca di aiutarla. Di nuovo la portinaia del palazzo dove abita Roberto torna a impicciarsi della sua vita privata e Mario è molto preoccupato. Alfredo cerca invano qualcuno con cui festeggiare il suo compleanno, ignaro che si sta organizzando una festa a sorpresa per lui. Odile offre solidarietà a Matteo, ma lui preferisce tenere le distanze. Intanto Marta comunica in famiglia di aver preso una decisione molto importante.

Enrico, preoccupato per Marta, cerca di starle vicino e i due entrano sempre più in confidenza. Irene, oltre alla festa di compleanno, ha in mente un’ulteriore sorpresa per Alfredo, mentre Elvira capisce che Clara è ancora innamorata del bel magazziniere. Mario ha un diverbio con Roberto per via dell’invadente portinaia. Marta dà il via libera a Marcello per quanto riguarda la pubblicazione del memoriale su Umberto, ma succede qualcosa che cambia le carte in tavola.

Dopo il gesto di Marcello contro Umberto, Adelaide decide di allontanare il cognato, mentre Roberto teme che questo scontro possa avere delle ricadute su tutto il Paradiso. Irene consegna il suo regalo ad Alfredo e i due si lasciano andare a vecchi ricordi. Mario confessa a Roberto perché ha così paura che la loro relazione venga scoperta. Nel frattempo, Jerome, l'allenatore francese di Clara, annuncia il suo arrivo a Milano. Dopo aver lasciato Villa Guarnieri, Marta è intenzionata a tagliare tutti i ponti con la sua famiglia e prende un'altra decisione.