Il paradiso delle signore anticipazioni: Enrico salva Marta, ma lei non lo sa…

La frequentazione di Marta (Gloria Radulescu) con Enrico (Thomas Santu) non è facile da svolgersi, visti i luoghi rivali nei quali i due lavorano. Eppure, nelle prossime puntate de Il paradiso delle signore, qualcosa sembrerà unirli ulteriormente, più di quanto la loro palese attrazione non li abbia già uniti.

Presto, infatti, Marta avrà un malore improvviso e perderà i sensi proprio sotto gli occhi di Enrico, che non esiterà a portarla subito in ospedale per farla visitare. Cosa sia accaduto alla Guarnieri rimane ancora un mistero, ma che sia questa un’altra occasione per avvicinare queste due anime solitarie? La risposta sembrerebbe essere sì… anche se non subito!

Quando la Guarnieri tornerà a casa dall'ospedale, infatti, non saprà immediatamente che è stato il magazziniere a salvarle la vita, ma non temete: Marta scoprirà in tempi brevi che è stato Enrico a salvarle la vita… e chissà che non inizi anche a guardarlo con occhi diversi!