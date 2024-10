Il paradiso delle signore anticipazioni: Roberto e Mario, inizia la convivenza

Sono la coppia più bella e delicata di questa stagione del Paradiso delle Signore, la declinazione dell’amore puro e disinteressato senza se e senza ma: stiamo parlando di Roberto (Filippo Scarafia) e Mario (Piero Cardano), che nonostante i tempi non fossero particolarmente favorevoli alla loro unione, resistono alla società italiana dei primi anni Sessanta.

La proposta lavorativa della Contessa (Vanessa Gravina) ad Oradei sembrava aver messo i bastoni fra le ruote a questa relazione: Mario infatti avrebbe dovuto trasferirsi a Roma per diventare direttore di sala di uno dei circoli più esclusivi della capitale, ma per amore di Landi ha poi deciso di rimanere a Milano e godersi la sua storia romantica.

Cambiamenti in vista dunque per i due giovani innamorati, che fino ad ora si erano incontrati con il favore delle tenebre abitando in case diverse? Ebbene sì: andranno finalmente a vivere insieme! Nelle prossime puntate infatti, precisamente il 21 ottobre, assisteremo al primo giorno giorno di convivenza per Roberto e Mario: i due saranno molto emozionati!

Sembrerà dunque andare a gonfie vele la storia di Landi e Oradei che, più innamorati che mai, saranno finalmente felici di ritrovarsi la sera a cenare insieme. E noi speriamo che questa convivenza sia solo l’inizio di tante altre belle esperienze di vita insieme. Seguici su Instagram.