La promessa, anticipazioni 10 e 11 ottobre: Cruz spera che Abel fallisca con Curro

Anticipazioni e trama puntata La promessa di giovedì 10 e venerdì 11 ottobre 2024

Grazie alla trasfusione di Jana, Curro migliora e Abel decide di eseguire l’operazione allestendo una sala chirurgica nella sua stanza. Manuel si mette alla ricerca dei farmaci necessari, ma non riesce a trovare l’etere; così decide di prendere l’aereo per procurarselo, mentre Jana si offre di accompagnarlo. Cruz critica Romulo per i dubbi espressi riguardo alla battuta di caccia. Nel frattempo, Martina è molto preoccupata per Curro e decide di portare il grammofono nella sua stanza per distrarlo; durante la scelta della musica, con l’aiuto di Catalina, Martina le confessa di essere innamorata del ragazzo.

Cruz e Lorenzo discutono sulla decisione di operare Curro a palazzo, e la marchesa spera che Abel abbia optato per una scelta sbagliata. Pelayo informa Catalina che Cruz ha accettato di far rientrare Maria nella tenuta; corrono a darne notizia al personale domestico, che esulta nel vederla tornare a casa. Feliciano sembra peggiorare, così Teresa si precipita da Jana chiedendole di visitarlo. Lope cerca Vera e intuisce che sta evitando un incontro con la duchessa… Seguici su Instagram.