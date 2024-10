La promessa, anticipazioni 24 e 25 ottobre: Alonso chiede a Jana di occuparsi di Curro

Anticipazioni e trama puntata La promessa di giovedì 24 e venerdì 25 ottobre 2024

Sospettando che il proiettile che ha colpito Curro fosse il risultato di un tentato omicidio, Alonso chiede ad Abel di far finta che il giovane abbia avuto una ricaduta. In seguito lo stesso Alonso annuncia a Jana che sarà lei a occuparsi di Curro e a Simona che sarà l’unica a preparargli i pasti. Poi va da Curro e gli spiega che ha scelto di metterlo in isolamento per proteggerlo, promettendogli che scoprirà come sono andate le cose. In tutto questo, Cruz continua a dirsi contraria alla decisione presa dal marito.

Virtudes si lamenta con Candela per aver parlato di Antonio con Simona, ma Candela le impartisce una lezione di vita sul fatto che la verità è sempre la scelta migliore. Cruz rimprovera Pia per aver permesso a Salvador di recarsi da Alonso a chiedere il permesso per il suo matrimonio. Ayala rientra alla Promessa e lancia frecciatine a tutti i nobili; Alonso è però infastidito da tale atteggiamento e gli ricorda di essere solo un ospite…