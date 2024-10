La promessa, anticipazioni 31 ottobre e 1 novembre: la fuga di Jana

Anticipazioni e trama puntata La promessa di giovedì 31 ottobre e venerdì 1° novembre 2024

Dopo aver scoperto con grande turbamento che Alonso è il padre di Curro, Jana fugge e si rifugia nella solitudine della casetta di Ramona. Intanto tutti cercano di coprire nel modo migliore l’assenza di Jana, fino a quando non succede l’inevitabile. Il Conte de Ayala prosegue con i commenti offensivi e stavolta se la prende con Martina, in seguito alla rottura del fidanzamento con Antonio de Carvajal y Cifuentes.

Per quanto María Fernández incoraggi Lope a essere il più possibile sincero con Vera, lui non riesce proprio a prendere una decisione, il che fa sì che Vera si allontani da lui sempre di più. María Fernández sogna come cambierebbe la sua vita se fosse ricca. Alonso non riesce a far cambiare idea a Catalina sul matrimonio con Pelayo. Jana, che tutti continuano a cercare inutilmente, ricorda il comportamento evasivo di Curro che non le ha mai raccontato la verità sul padre.