La promessa, anticipazioni 4 e 5 ottobre 2024: Curro si allena al tiro con Manuel

Anticipazioni e trama puntata La promessa di venerdì 4 e sabato 5 ottobre 2024

Manuel si arrabbia con Abel a causa del comportamento poco rispettoso nei confronti del padre. Simona ritrova fiducia in Vera e la accoglie in cucina. Salvador è preoccupato, sperando che Catalina possa convincere Maria a tornare. Eusebio pressa Abel, ma quest’ultimo lo respinge, offrendogli denaro per le cure mediche della madre, a patto che lo esenti dai doveri familiari. Curro si allena al tiro con Manuel. Catalina rivela che né lei né Martina e Manuel sono riusciti a persuadere Cruz a reintegrare Maria. Jeronimo osserva di nascosto Pelayo e Catalina che si dichiarano amore reciproco.

Pelayo, sotto le minacce di Lorenzo, obbliga Jeronimo a lasciare La Promessa e a restituire la chiave del magazzino a Romulo, il quale la assegna poi a Feliciano. Simona piange per l'assenza di Candela e teme che non ritornerà mai più. Manuel insiste affinché Jana conservi il suo fermaglio come ricordo. Petra dona a Teresa una mantella di valore, regalo della marchesa, e si impegna a confezionarle l'abito da sposa. Curro entra di corsa in salotto chiedendo aiuto ad Abel.