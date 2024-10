La promessa, anticipazioni 9 ottobre: Jana dona il sangue a Curro

Anticipazioni e trama puntata La promessa di mercoledì 9 ottobre 2024

Dopo una lunga discussione con i dottori, Lorenzo decide che Curro dovrà restare a La Promessa e lo mette sotto le cure di Abel, fingendo che sia la soluzione migliore per la sua sopravvivenza, continuando però a complottare con Cruz sperando che il giovane non ce la faccia. Abel preleva campioni di sangue da tutti i presenti nella tenuta e scopre che solo Jana ha un gruppo sanguigno compatibile, permettendo così di procedere con la trasfusione. Catalina persuade Pelayo a discutere con Cruz per riaccogliere Maria a palazzo dopo l’allontanamento di Jeronimo.

Feliciano si sveglia sentendosi meglio e si reca in cucina, ma Don Romulo lo rimprovera e gli ordina di tornare a letto dopo alcune domande sull'incidente. Successivamente, Romulo e Pia cercano di ricostruire ciò che è accaduto durante la battuta di caccia, ma qualcosa li lascia perplessi. Dopo la trasfusione Jana è molto debole e desidera rimanere vicino a Curro, ma Manuel insiste affinché si riposi, affidandola alle cure di Vera.