La Promessa anticipazioni: Abel vuole che Jimena racconti a Manuel la verità ma…

Il ritorno improvviso a La Promessa di Jimena de los Infantes (Paula Losada) spingerà il dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) ad una riflessione. Dopo aver compreso la profondità dei sentimenti che legano Jana Exposito (Ana Garces) e Manuel de Lujan (Arturo Sancho), il medico farà di tutto per “farsi perdonare”. Non a caso, nelle prossime puntate italiane della telenovela, Abel metterà Jimena in una posizione decisamente scomoda…

La Promessa, news: Jimena ritorna

Come già sappiamo, Jimena ritornerà a La Promessa senza avvisare nessuno. Un’iniziativa, quella della donna, che non piacerà affatto a Manuel, che fino a quel momento si era rifiutato di andare a farle visita al palazzo degli Infantes nonostante i “caldi inviti” dei genitori Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz (Eva Martin).

Non a caso, il nervosismo di Manuel non farà che aumentare quando Jimena riceverà da Cruz il permesso per trattenersi alla tenuta, ovviamente dopo essersi scusata con tutti quanti per aver tentato di bruciarla, facendo sì che Catalina (Carmen Asecas) rischiasse la sua stessa vita. Il marchesino non vorrà infatti saperne di concedere una nuova possibilità alla consorte perché sarà più che mai deciso a vivere il suo amore con Jana.

La Promessa, trame: Abel dà il suo parere su Jana

E così, mentre Cruz raccomanderà a Pia Adarre (Maria Castro) di fare attenzione ad ogni mossa di Jimena perché non si fida ancora completamente di lei, Abel avrà modo di parlare con Jana e Manuel del cagionevole stato mentale di Jimena, sottolineando che non è affatto detto che sia del tutto guarita e che la sua “pazzia” potrebbe ritornare a farsi viva da un momento all’altro.

Parole che di fatto non spegneranno la tensione. Non a caso, al fine di testare anche fino a che punto può considerarsi guarita, Abel deciderà di mettere alle strette Jimena. In che modo? Le dirà che è arrivata l’ora di confessare a Manuel che non è mai stata incinta e che la sua gravidanza è stata soltanto inscenata!

La Promessa, spoiler: Abel vuole che Jimena confessi a Manuel tutta la verità sulla gravidanza

Eh sì: dichiarando di essere disposto a prendersi tutte le sue responsabilità per coprire le menzogne legate alla gravidanza, Abel esigerà che Jimena confessi tutto quanto. Volontà che coglierà alla sprovvista la donna, tant’è che per pochi secondi darà l’impressione di voler uccidere Bueno utilizzando il proprio fermacapelli.

Tuttavia, inaspettatamente, la Infantes manterrà la calma e chiederà ad Abel di avere soltanto un altro paio di giorni di tempo prima di affrontare la questione con i Lujan, precisando che prima della verità vuole riguadagnarsi la loro fiducia.

Abel sembrerà disposto a dare il tempo richiesto a Jimena, che tenterà ancora una volta di avvicinarsi a Manuel. Ma la donna sarà davvero disposta a rischiare di perdere tutto quanto, ammettendo di non essere mai stata incinta, oppure escogiterà qualche escamotage per liberarsi definitivamente di Abel? Occhio perché le prossime puntate della telenovela saranno piuttosto tensive… Seguici su Instagram.