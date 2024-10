La Promessa anticipazioni: Alonso racconta a Curro la sua storia con Dolores!

Il momento della verità sta per arrivare. Nelle puntate italiane de La Promessa in onda tra qualche settimana, Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) parlerà apertamente al giovane Curro de la Mata (Xavi Lock) dell’amore vissuto con la madre Dolores (Anai Gonzalez). Una confessione inconsapevole, visto che il marchese non avrà idea di essere di fronte al figlio Marcos, frutto della sua relazione con Dolores.

La Promessa, news: Curro e l’accordo con Jana

La storyline si delineerà nel momento in cui Curro troverà il coraggio di confessare alla sorella Jana Exposito (Ana Garces) di avere scoperto che Alonso è suo padre. Dopo un’iniziale momento di sbandamento, non riuscendo a comprendere come il fratello abbia aspettato tanto tempo prima di raccontarle la verità, Jana vorrà quindi indagare più a fondo sulla questione. Ciò anche per levarsi un atroce sospetto, ossia che Alonso possa avere avuto un ruolo nell’assassinio di Dolores.

Proprio per questo, Jana studierà un piano con Curro. In pratica, il ragazzo si offrirà volontario per cercare di conquistarsi la fiducia dello “zio”, nella speranza che il marchese possa raccontargli ciò che ha vissuto, in passato, con Dolores. Un piano che prenderà il via quando Curro chiederà ad Alonso alcuni consigli in campo amoroso, sottolineando di essere incuriosito dall’argomento poiché non è mai stato innamorato.

La Promessa, trame: Alonso sempre più vicino a Curro

Un’idea che, effettivamente, produrrà fin da subito i primi effetti: ad esempio, durante una chiacchierata, Alonso parlerà a Curro di una misteriosa donna che ha conquistato il suo cuore. Grazie ad alcune domande, De La Mata avrà quindi modo di capire che lo “zio” non si sta riferendo né alla defunta prima moglie Carmen, né tanto meno a Cruz Ezquerdo (Eva Martin). Il racconto diventerà sempre più intenso quando Lujan farà presente al “nipote” che la donna aveva una figlia, di cui si è preso cura appena la sua amata è rimasta vedova.

Una descrizione che combacerà perfettamente con quella di Dolores e della piccola Mariana, arrivata a La Promessa con lo “pseudonimo” di Jana. Non a caso, in una chiacchierata successiva, Curro spronerà Alonso a dirgli il nome della donna…

La Promessa, spoiler: Alonso racconta a Curro la sua storia con Dolores!

Data la fiducia riposta in Curro, Alonso farà il nome di Dolores. E, come se non bastasse, confesserà al ragazzo di avere avuto con lei un figlio, che insieme hanno deciso di chiamare Marcos. Un amore vissuto nella clandestinità, per via del suo matrimonio con Cruz, interrottosi quando Dolores è venuta a mancare. Con le lacrime agli occhi, Alonso dirà a Curro che la sua amata è morta annegata in seguito ad uno spiacevole incidente insieme ai suoi due figli. Motivo per il quale non ha potuto dare loro neanche cristiana sepoltura perché non sono mai stati ritrovati i corpi.

Parole dalle quale sarà chiaro che Alonso ignora completamente che Dolores è stata uccisa, né tanto meno che il figlio Marcus è vivo ed è proprio Curro. Uno svelamento della verità che turberà anche gli stessi Curro e Jana, ormai sempre più vicini alla risoluzione dell’enigma… Seguici su Instagram.