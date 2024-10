La promessa, anticipazioni dal 20 al 26 ottobre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 20 a sabato 26 ottobre 2024

Candela rivela a Simona la verità su suo figlio Antonio. Salvador e Maria discutono con Donna Pia e Don Romulo sulla norma che vige a La Promessa, che li costringe ad attendere per il loro matrimonio. Virtudes conforta la madre e racconta altri dettagli su Antonio. Alonso e Romulo continuano la loro ricerca a caccia dell’assassino. Manuel si qualifica come finalista della coppa Herzog Staackman. Don Romulo annuncia ai signori la visita del conte Ayala.

Il conte de Ayala, vecchio amico di Cruz e del defunto barone, arriva all’improvviso per una visita veloce a la Promessa. Conosce tutti della famiglia, i giovani nobili quanto Romulo di cui apprezza apertamente la grande professionalità. La marchesa è felicissima di vederlo. Alonso, irritato per l’interruzione, riprende il discorso con Cruz e ribadisce che secondo lui, Curro non è vittima di un incidente di caccia ma di un tentato omicidio. Il conte de Ayala offende Jana quando viene a sapere che ha fatto da infermiera pur essendo solo una cameriera e mostra la sua mentalità retrograda nei confronti delle donne, scontrandosi anche con Catalina. Curro fa i suoi primi passi. Intanto si parla dei preparativi per le nozze di Catalina e Pelayo, ma Jeronimo intima al conte di non sposarsi e concentrarsi sugli affari. Simona non trova pace e vorrebbe parlare con il figlio, ma Virtudes ribadisce che lui non ne vuole sapere nulla. Tutti notano che c’è del tenero tra Vera e Lope.

Alonso chiede ad Abel di fingere che Curro abbia avuto una ricaduta. Lo fa perché sospetta che il proiettile che l’ha colpito fosse frutto di un tentato omicidio quindi reputa che isolarlo sia il modo migliore per salvargli la vita. Alonso comunica a Jana che sarà lei a prendersi cura di Curro e a Simona che sarà l’unica a preparargli da mangiare. Poi va da Curro e gli spiega perché ha scelto di metterlo in isolamento. Gli promette che scoprirà la verità. Cruz continua a dirsi contraria alla decisione. Virtudes si lamenta con Candela per aver parlato con Simona di Antonio, avendola così costretta a dire tutta la verità alla madre. Candela le dà una lezione di vita. Dire la verità è sempre la scelta migliore. Cruz redarguisce Pia per aver permesso a Salvador di andare da Alonso a chiedere il permesso per il suo matrimonio. Ayala torna alla Promessa e lancia frecciatine a tutti i nobili. Alonso non apprezza il suo atteggiamento e gli ricorda di essere solo un ospite.

Catalina sorprende Pelayo e Jeronimo discutere del loro matrimonio. Chiede spiegazioni a Pelayo e lui la svia dicendole che Jeronimo si stava solo lamentando del fatto che fosse stato cacciato dalla Promessa. Jeronimo parla con Cavendish ma questi gli vieta di posticipare la consegna delle armi. Pelayo resta impassibile e obbliga il valletto a dire all’inglese che la consegna tarderà. Lui deve pensare al matrimonio e non può correre rischi. Pia e Romulo rimproverano Salvador e Maria per aver insistito con i marchesi per ottenere il permesso di sposarsi prima di Catalina. Nonostante il rimprovero, Maria decide di parlare con quest’ultima, mettendo a rischio la sua posizione alla Promessa. Petra e Teresa tornano dal funerale distrutte. Teresa cerca supporto nelle sue amiche. Petra comincia subito a lavorare. Vera è tormentata e non sa se dire a Lope quello che prova per lui e chiede consiglio a Candela, la quale la sprona a farlo. Così prende coraggio e va da Lope. Seguici su Instagram.