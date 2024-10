La Promessa anticipazioni: Pelayo e Catalina in vacanza ma…

Quale buon modo per “festeggiare” tanto lavoro se non quello di prendersi una meritata vacanza? È ciò che crederà di fare Catalina de Lujan (Carmen Asecas) insieme al fidanzato Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Tuttavia la ragazza ignorerà un particolare abbastanza importante sul suo viaggio con l’amato, scopriamo insieme quale…

La Promessa, news: Pelayo propone a Catalina di fare una vacanza

Tutto partirà quando Catalina inizierà a scontrarsi con la matrigna Cruz Ezquerdo (Eva Martin) sui preparativi delle sue nozze con Pelayo. La ragazza vorrà infatti invitare al ricevimento anche la servitù de La Promessa: un fatto che Cruz troverà oltraggioso, oltre che poco rispettoso delle norme della società nobile alla quale appartengono gli sposi. Non a caso, la Ezquerdo riuscirà a convincere pure il marito Alonso (Manuel Regueiro) di quanto sia inopportuna la richiesta di Catalina e dunque gli scontri in casa Lujan non mancheranno.

Proprio per questo, stupendola positivamente, Pelayo proporrà a Catalina di fare una breve vacanza in un centro termale per rilassarsi e riprendere in mano con più serenità la preparazione del matrimonio. Proposta che la Lujan accetterà subito, anche se – per convincere Cruz e Alonso a darle il permesso – dovrà portare nel suo viaggio anche la domestica Vera Gonzalez (Angela Echaniz).

La Promessa, spoiler: Catalina e Pelayo in viaggio alle terme ma…

Una vacanza che, almeno inizialmente, sembrerà rafforzare il rapporto tra Catalina e Pelayo, almeno finché i due non incontreranno per caso, tra gli ospiti del centro termale, anche Mister Cavendish, l’uomo al quale Gomez de la Serna ha venduto illegalmente i suoi fucili nascondendo tutto quanto attraverso la produzione di marmellate avviate con la Lujan.

Fin da subito sarà dunque chiaro ai telespettatori che Pelayo ha portato Catalina al centro termale proprio perché sapeva, grazie a Jeronimo Gamboa (Andreas Munoz), che Cavendish si sarebbe recato lì per parlargli di un affare urgente. Appena resterà da solo con lui, Cavendish sottolineerà infatti a Pelayo, con fare minaccioso, che ha bisogno urgente di nuove armi, dato la grande guerra scoppiata in Europa, e pretenderà che lo scambio avvenga ancora una volta a La Promessa.

La Promessa, trame: Cavendish minaccia di fare del male a Catalina

In tal senso c’è da dire che Pelayo troverà del tutto rischioso procedere con un nuovo scambio di armi, ma Cavendish non vorrà sentire ragioni e gli farà un discorso minaccioso, seppur criptico, anche di fronte a Catalina, che comincerà a domandarsi quanto sia stato casuale l’incontro con il socio in affari del fidanzato durante il loro breve soggiorno alle terme.

Comunque sia, la situazione peggiorerà col trascorrere delle ore: sempre più impaziente di strappargli un sì, Cavendish non esiterà a minacciare Pelayo e sottolineerà che potrebbe succedere qualcosa di grave alla sua amata Catalina qualora non dovesse acconsentire alla sua richiesta. Una minaccia in piena regola che spingerà Pelayo ad avviare un nuovo scambio di armi con Cavendish? Occhio perché la trama continuerà a riservare sorprese… Seguici su Instagram.