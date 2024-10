La Promessa anticipazioni: Salvador e Maria fanno l’amore per la prima volta

Non ci saranno soltanto tragedie e intrighi nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Tra non troppo tempo, Maria Fernandez (Sara Molina) e il fidanzato Salvador Romea (Mario Garcia) si lasceranno andare per la prima volta alla passione, facendo un ulteriore passo avanti nella loro relazione…

La Promessa, news: Salvador vuole sorprendere Maria

La storyline partirà nel momento in cui Salvador e Maria si rassegneranno all’idea che non possono sposarsi finché il matrimonio tra i signori Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina) e Catalina de Lujan (Carmen Asecas) non verrà celebrato. A quel punto, visto che non potrà fare evolvere il loro rapporto come aveva desiderato, Romea comincerà a temere che la Fernandez possa presto stancarsi di lui, ragione per la quale deciderà di sorprenderla.

In pratica, dopo aver assistito ad un abbraccio della sua amata con Lope (Enrique Fortun), capace di innescare in lui la gelosia provata un tempo, Salvador chiederà a Jana Exposito (Ana Garces) e Teresa Villamil (Andrea del Rio) di aiutarlo a preparare una cena a sorpresa per Maria, che i tre allestiranno insieme nella camera della ragazza. Ovviamente, appena si renderà conto di tutto quanto, Maria sarà felicissima del gesto di Salvador e si preparerà a trascorrere la romantica serata al suo fianco…

La Promessa, spoiler: Maria e Salvador fanno per la prima volta l’amore

Tuttavia, ad un certo punto, non mancherà nemmeno un momento di tensione: nel ripercorrere il loro rapporto, Salvador citerà incautamente l’avvicinamento che Maria ha avuto con l’amico Lope quando credeva che fosse venuto a mancare per via della guerra. Tali parole, che il “valletto” pronuncerà in riferimento all’abbraccio visto il giorno prima, faranno andare su tutte le furie Maria, la quale ribadirà al fidanzato che nel suo cuore c’è soltanto lui.

Proprio per questo, alla fine Salvador e Maria non riusciranno a reprimere l’attrazione che sentono l’uno nei confronti dell’alta e, emozionati, faranno per la prima volta l’amore!

La Promessa, trame: Salvador e Maria al settimo cielo

Il giorno successivo, Maria e Salvador non riusciranno a nascondere la loro evidente felicità e confesseranno rispettivamente a Jana e a Lope di aver avuto intimità. Un risvolto felice per i due piccioncini ma, ve lo diciamo sin da ora, ciò non è per forza un segnale di un vero e proprio lieto fine per la coppia. Ma di questo vi parleremo in seguito…