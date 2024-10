La rosa della vendetta, anticipazioni tredicesima puntata 13 ottobre 2024

Anticipazioni e trama puntata La rosa della vendetta di domenica 13 ottobre 2024

Ibrahim è sconvolto dalla scelta di Deva di sposare Gulcemal e contatta Gara, minacciando di rivelare a Deva che lei è la sua madre biologica se non fermerà le nozze. Nel frattempo, Gulcemal si trova in ospedale, turbato dalle parole di Zafer. Deva tenta invano di raggiungerlo al telefono e inizia a temere che non torni mai più. Gulendam domanda a Mert se ha orchestrato tutto ciò, ma lui risponde che aveva chiesto a Ibrahim di fermare il matrimonio e ignora cosa sia accaduto poiché l’uomo non si è presentato. Poco dopo, giungono Ibrahim e Ipek. Gulendam li rimprovera per il ritardo e quasi aggredisce Ipek fisicamente prima che Ibrahim e Mert riescano a intervenire separandole.

Successivamente, Ibrahim avvisa Gara che Mert è al corrente della sua identità e sarà quindi costretto a informare Deva sulla verità prima che lo faccia lui stesso. Nell’attesa del ritorno dello sposo, Ipek dubita della situazione, mentre Armagan cerca di tranquillizzare Deva affermando che Gulcemal non l’abbandonerebbe mai. Tuttavia, quando finalmente si sente da Gulcemal, è per chiedere a Vefa di portare Mert alla scogliera. Gulendam sospetta che sia stata Zafer a contattare Gulcemal. Dopo un tentativo di suicidio, Gulendam si trova in ospedale e Gulcemal viene informato dal medico che sua sorella ha perso molto sangue ed è ancora in condizioni critiche. Seguici su Instagram.