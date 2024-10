Le leggi del cuore: su Rai 2 da novembre una nuova telenovela colombiana

Un prestigioso studio legale specializzato in diritto di famiglia, focalizzato quasi esclusivamente su separazioni e conflitti familiari. Le vite degli avvocati e dei loro clienti forniscono lo sfondo ideale per la fortunata telenovela colombiana Le leggi del cuore (La ley del corazón), in arrivo dal prossimo novembre alle 18:50 su Rai2.

Acclamata dalla critica come “sorprendente” e “audace”, la telenovela, con protagonisti Laura Londoño e Luciano D’Alessandro, ha conquistato il pubblico in Colombia e Messico con due stagioni e 276 episodi. Al centro della serie troviamo Pablo Domínguez (D’Alessandro), avvocato di punta e socio dello studio legale Cabal-Ortega-Domínguez y Asociados. Amato dai colleghi, l’uomo sta affrontando una crisi personale dopo un divorzio doloroso e la possibilità di perdere il contatto con i suoi figliastri, che ha cresciuto come se fossero suoi.

In parallelo, la giovane avvocatessa Julia Escallón (Londoño) sembra vivere un sogno d’amore con il suo fidanzato Camilo Borrero (Sebastián Martínez). Tuttavia, il giorno delle nozze si trasforma in un incubo quando il promesso sposo viene arrestato per omicidio. Questo evento catastrofico segna l’inizio di una trama ricca di colpi di scena, in cui Julia deve confrontarsi con il tradimento e le conseguenze legali del caso che coinvolge il suo amato.

La forza de “Le leggi del cuore” risiede non solo nella sua trama coinvolgente, ma anche nel cast di talento. Oltre ai protagonisti, la serie vanta una rosa di attori di grande spessore, come Iván López nel ruolo di Nicolás Ortega, Mabel Moreno come María del Pilar Garcés e Lina Tejeiro nei panni di Catalina Mejía. Ogni personaggio porta una dimensione unica alla storia, rendendo le dinamiche professionali e personali appassionanti e complesse.

La serie affronta temi di grande rilevanza sociale, come il diritto di famiglia, la custodia dei figli e casi penali di alto profilo. Con una narrazione che intreccia le dinamiche legali con le sfide emotive dei protagonisti, esplora dilemmi morali che caratterizzano il mondo del diritto, presentando avvocati come individui con vite personali complicate.

Sebbene abbia già dimostrato il suo successo in patria e in Messico (dove ha avuto anche un remake), il debutto italiano de “Le leggi del cuore” non sarà privo di sfide, poiché dovrà affrontare una concorrenza agguerrita non solo dai game show, ma soprattutto dalla soap spagnola di successo La Promessa. Quest’ultima, dopo il grande successo ottenuto nel pomeriggio di Canale 5 , a partire dallo scorso 30 settembre, va in onda alle 19.40 su Rete4, riscontrando fin da subito un buon seguito di fedelissimi. Sarà interessante vedere se gli avvocati colombiani riusciranno a conquistare anche il cuore del pubblico italiano. Seguici su Instagram.