My Home My Destiny anticipazioni: Bariş chiede a Zeynep di sposarlo

Proposta di matrimonio in arrivo nel corso delle prossime puntate di My Home My Destiny. Dopo essersi consultato con lo zio Ali Rıza Dayı (Hakan Salınmış), l’avvocato Bariş Tunahan (Engin Ozturk) chiederà infatti a Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) di diventare sua moglie. Una richiesta che non verrà accolta da tutti quanti col sorriso…

My Home My Destiny, news: la confusione di Zeynep

La storyline partirà in seguito ad un aspro confronto tra Zeynep e Özlem (Ebru Cündübeyoğlu), la sorella maggiore di Bariş. Preoccupata per il fratello, a suo dire troppo invischiato nei problemi della fidanzata con l’ex marito Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol), la Tunahan prenderà alla sprovvista Zeynep chiedendole, con un modo di fare piuttosto brusco, se sia davvero innamorata di Bariş.

A quel punto, Zeynep non saprà che tipo di risposta dare a Özlem ed entrerà nel vortice della confusione più totale, come avrà modo di confessare alla sua migliore amica Emine (Naz Göktan). In pratica, Goksu non saprà dare un nome a ciò che sente per Bariş perché nella sua vita non ha avuto dei buon esempi d’amore (a partire dal rapporto controverso con Mehdi), ragione per la quale non sa se possa definirsi innamorata dell’avvocato Tunahan. Un pensiero decisamente confuso ma da tenere sott’occhio, dato quello che succederà in seguito…

My Home My Destiny, spoiler: Bariş chiede a Zeynep di sposarlo

Eh sì: quando Ali Riza lo spronerà a fare un passo avanti con Zeynep, se è davvero lei la donna che vuole sposare e con la quale intende passare il resto della sua vita, Bariş ascolterà il suo cuore e deciderà di invitare la donna a cena. Una serata che Tunahan preparerà nei minimi dettagli, a partire dalla scelta della sala del ristorante, all’aperto e sul tetto di un edificio dal quale si scorge un magnifico paesaggio.

Seppur timido e impacciato, Bariş riuscirà quindi a parlare apertamente a Zeynep dei propri sentimenti e le chiederà di diventare sua moglie. Proposta alla quale, un po’ a sorpresa visto quanto detto qualche ora prima a Emine, Zeynep risponderà di sì. Tant’è che Bariş non crederà alle sue orecchie e, emozionato come un bambino, le chiederà più volte di ripetere il suo sì.

My Home My Destiny, trame: Zeynep accetta di sposare Bariş ma…

Tuttavia, ve lo diciamo sin da ora, che la notizia del matrimonio tra Zeynep e Bariş non verrà accolta di buon grado né da Emine, dato ciò che l’amica le aveva confessato, né da Sakine (Zuhal Gencer) e Nermin (Senan Kara), che si domanderanno se la loro figlia non abbia preso una decisione di impulso soltanto per gettarsi alle spalle il suo difficile passato con Mehdi.

E, come se non bastasse, Bariş non potrà dare subito l'anello di fidanzamento a Zeynep, come invece aveva pensato. Un'emergenza, l'ennesima provocata da Mehdi, costringerà infatti i due ad interrompere la cena. Di che cosa si tratterà?