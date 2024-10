My Home My Destiny anticipazioni: Benal tenta di fuggire ma…

A furia di essere la seconda scelta del marito Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol), l’infermiera Benal (İncinur Sevimli) finirà per perdere la pazienza. Non a caso, nelle puntate di My Home My Destiny in onda tra qualche settimana, la donna cercherà di fuggire dal suo matrimonio infelice, ma non tutto andrà secondo i suoi piani…

My Home My Destiny, news: Mehdi si converte nell’uomo di fiducia di Cengiz

La storyline avrà dei nuovi sviluppi nel momento in cui Mehdi uscirà dal carcere con la libertà condizionale e diventerà l’uomo di fiducia del losco Cengiz (Rıza Akın), il boss che l’ha protetto durante il suo soggiorno in cella. A quel punto, Karaca si troverà a dover gestire degli affari piuttosto loschi, tant’è che avrà un’intera squadra di uomini al suo servizio capeggiata da Meto (İnanç Konukçu), con il quale instaurerà fin da subito un rapporto abbastanza conflittuale.

Tra le altre cose, Mehdi avrà a sua disposizione una lussuosissima casa nella quale, oltre a Benal e alla piccola Mujgan, porterà con sé la sorella Cemile (Elif Sönmez), il cognato Nuh (Fatih Koyunoğlu) e la figlia adottiva Kibrit (Helin Kandemir). Una situazione che col passare delle giornate diventerà letteralmente insostenibile per Benal, ciò per un motivo ben preciso…

My Home My Destiny, trame: la difficile convivenza tra Mehdi e Benal

Eh sì: dato che l’avrà sposata soltanto per dare una stabilità familiare al Mujgan, Mehdi non riserverà un briciolo d’affetto a Benal perché, in cuor suo, non avrà mai dimenticato l’ormai ex moglie Zeynep Göksu (Demet Ozdemir). Non a caso, Karaca farà fatica a nascondere la sua evidente gelosia nei riguardi di Bariş Tunahan (Engin Öztürk), che ormai è una sorta di fidanzato per Zeynep.

A più riprese, Benal cercherà dunque un avvicinamento con Mehdi, che respingerà ogni sua avance pur precisando che le sarà sempre grato per averle dato Mujgan, una delle cose più preziose della sua vita. I continui rifiuti, comunque, finiranno per indispettire definitivamente Benal, certa che finirà per essere infelice qualora dovesse continuare a stare al fianco di un uomo che non la ama e che può darle soltanto delle misere “briciole”.

My Home My Destiny, spoiler: Benal tenta di fuggire ma…

Proprio per questo, senza dare troppo nell’occhio, Benal progetterà di fuggire dalla casa nella quale Mehdi l’ha rinchiusa e chiederà ad una sua amica di ospitare lei e Mujgan finché non avranno trovato una nuova sistemazione. Il piano sembrerà riuscire alla perfezione, almeno finché Cemile non noterà alcuni atteggiamenti strani da parte dell’infermiera e capirà subito che sta cercando di fuggire da Mehdi e portare via con sé la neonata.

Cemile si metterà dunque in contatto con Mehdi e lo metterà immediatamente sull'avviso. Una mossa che, ve lo diciamo sin da ora, avrà delle drastiche conseguenze per Benal…