My home my destiny, anticipazioni dal 4 all’8 novembre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate My home my destiny da lunedì 4 a venerdì 8 novembre 2024

Mehdi è in carcere e occorre trovare 500 mila lire turche affinché riacquisti la libertà. I soldi sono stati richiesti da Buse, la donna di Ercan, e in cambio Ercan dirà come si sono svolti i fatti realmente, ossia che è stato lui ad uccidere Bekir Iscil, e non Mehdi. Durante l’udienza, Ercan mantiene la parola data e confessa l’omicidio. Ma chi ha dato i soldi a Buse? Si scopre che è stato Cengiz, compagno di cella di Mehdi, uomo poco raccomandabile. In cambio vuole che Mehdi entri a far parte del suo gruppo.

Mehdi esce di prigione grazie a un favore di Cengiz, che però in cambio gli ha chiesto di gestire i suoi affari fuori dal carcere. Mehdi ha accettato perché sa bene che è la sua unica opportunità di ritrovare la libertà, ma questa scelta non sarà condivisa dai suoi parenti, che vengono inevitabilmente coinvolti. Cemile, Nuh e il resto della famiglia non si trovano a proprio agio in questa nuova vita e non mancano di farlo presente a Mehdi, il quale cerca di tranquillizzarli, specificando che gli affari che dovrà gestire sono del tutto legali. Nel frattempo, Zeynep, ancora scossa dagli ultimi avvenimenti, sente improvvisamente la mancanza di Baris e decide di invitarlo a cena, proprio mentre Mehdi è a cena con tutta la sua famiglia.