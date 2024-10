My home my destiny, anticipazioni dal 7 all’11 ottobre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate My home my destiny da lunedì 7 a venerdì 11 ottobre 2024

Mehdi accetta il consiglio di Cengiz, di cercare di procurarsi del denaro contante in modo da corrompere qualche detenuto vicino a Veysi, in cambio di protezione e di informazioni. Zeynep e Nuh vanno in ospedale per convincere Bekir a testimoniare e per avvicinare la sua famiglia, controllata a vista dagli uomini di Veysi. Zeynep riesce ad intrufolarsi nel reparto in cui è ricoverato Bekir e gli parla. Successivamente, in qualità di avvocato, incontra Mehdi in carcere per aggiornarlo sugli sviluppi, ma lui le propone di aiutarlo a vendere la sua quota del negozio di pneumatici e portargli il ricavato della vendita in contanti, direttamente in carcere. Zeynep è titubante.

Nel frattempo, Ozlem arriva in casa di Baris e Savas. Lo zio, Ali Riza, chiede ad Ozlem di conoscere Zeynep e valutarla, giacché avverte in Baris un avvicinamento nei suoi confronti. Le due donne si conosceranno ed insieme andranno a vedere una casa…

Quando Ozlem conosce Zeynep e la sua complicata e inusuale situazione familiare, va su tutte le furie e litiga violentemente con Baris che difende a spada tratta Zeynep e il suo interesse per lei. Intanto Zeynep continua a occuparsi del caso di Mehdi con la complicità di Savas, ma senza dirlo a Baris, anche se lui inizia a sospettare che la ragazza gli nasconda qualcosa.

Nuh viene a sapere che la figlia di Bekir deve sottoporsi a un costoso intervento, e per questo motivo forse il padre ha accettato di incastrare Mehdi in cambio della promessa di Veysi di pagare i costi di tale intervento. Savas decidere di farsi carico di queste spese, così Bekir, che si sta riprendendo, potrà testimoniare a favore di Mehdi.