My Home My Destiny anticipazioni: Mehdi sotto casa di Zeynep, ecco perché

Fino a che punto Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol) può rappresentare un nuovo pericolo per l’ex moglie Zeynep Göksu (Demet Ozdemir)? È questa la domanda che si porranno diversi personaggi nel corso delle puntate di My Home My Destiny in onda tra qualche settimana. E tutto partirà da un vero e proprio atto intimidatorio…

My Home My Destiny, news: attentato contro Mehdi

La storyline si innescherà quando Mehdi uscirà di prigione ed accetterà di assumere il controllo di tutti gli affari di Cengiz (Rıza Akın), il boss che l’ha protetto in cella. Oltre ad avere un assistente personale, Meto (İnanç Konukçu), Mehdi disporrà dunque di una casa grandissima, nella quale porterà con sé tutta la sua famiglia, e di un vero e proprio “esercito” di uomini pronto a guardargli le spalle.

Protezione che, almeno nel primo giorno di servizio, si rivelerà in parte inefficace, dato che Mehdi e i suoi familiari verranno raggiunti da due uomini in sella a uno scooter, che spareranno alcuni colpi di pistola. Per fortuna non resterà ferito nessuno, ma ciò basterà per far capire a Mehdi che probabilmente Veysi, già responsabile della morte del padre, sta ancora tentando di fargli del male. Pericolo che, nel giro di poco tempo, sembrerà investire pure Zeynep…

My Home My Destiny, trame: atto intimidatorio contro Zeynep

Eh sì: appena potrà riavere accesso a tutti i suoi beni, grazie alla causa vinta contro l’ex marito Ekrem (Nail Kırmızıgül), Nermin (Senan Kara) deciderà di trasferirsi nuovamente nella casa che le apparteneva in precedenza. Nonostante la grossa contrarietà di Sakine (Zuhal Gencer), Zeynep seguirà Nermin nella nuova destinazione, costringendo la madre naturale a raggiungerla per cercare un’ultima volta di farle cambiare idea.

Agendo in tale modo, Sakine verrà quindi coinvolta, esattamente come Nermin, in un atto intimidatorio rivolto verso Zeynep: qualcuno in sella a uno scooter si presenterà infatti alla porta di casa e sparerà dei colpi in aria per spaventare la ragazza. E ovviamente le tre donne avviseranno subito la polizia…

My Home My Destiny, spoiler: Mehdi appostato sotto casa di Zeynep

La situazione, già tesa, peggiorerà quando tutti, a parte Cemile Karaca (Elif Sönmez) e la stessa Zeynep, ventileranno l’ipotesi che sia stato proprio Mehdi a cercare di spaventare l’ex consorte. Tra i sostenitori di questa teoria, ovviamente, ci sarà anche Bariş, il quale inviterà la Göksu a stare attenta ricordandole che, in passato, Mehdi non ha esitato a rapirla e a mettere la sua vita in pericolo.

Premesse che porteranno alla nascita di uno scontro tra Bariş e Mehdi che avverrà in commissariato, dove Karaca si presenterà senza preavviso per accertarsi del fatto che Zeynep stia bene. Fatto sta che, a differenza degli altri personaggi, Mehdi – che è innocente per davvero – si convincerà che a tentare di fare del male a Zeynep sia stato uno degli uomini di Veysi, proprio come accaduto qualche giorno prima a lui e ai suoi familiari.

Per tale ragione, Mehdi darà ordine a Meto di investigare più a fondo sulla vicenda, minacciando di licenziarlo se non arriverà alla soluzione entro 24 ore, e si apposterà sotto casa di Zeynep per sorvegliarla in orario notturno. Iniziativa che potrebbe portare a dei nuovi fraintendimenti, qualora qualcuno dovesse scoprirla…