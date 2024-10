My Home My Destiny anticipazioni: Savaş ritorna al lavoro e fa una proposta ad Emine

“È ora di tornare a lavoro“. È ciò che penserà Savaş Tunahan (Kaan Altay Köprülü) negli episodi di My Home My Destiny in onda tra qualche settimana su Canale 5. Forte della sua laurea in legge, il ragazzo penserà infatti di tornare a collaborare nello studio legale gestito dal fratello maggiore Barış Tunahan (Engin Öztürk). E deciderà di portare con sé anche l’amica Emine (Naz Göktan)…

My Home My Destiny, news: Savaş ritorna a sorridere

Pur essendo laureato in legge, Savaş ha preferito non lavorare in studio a causa delle sue condizioni fisiche. Un pensiero che, col trascorrere delle settimane, cambierà radicalmente, in primis grazie all’amicizia instaurata con Zeynep Göksu (Demet Ozdemir), la prima a fargli capire che può essere comunque un avvocato valido anche se è costretto da anni su una sedia a rotelle a causa di un incidente.

Come se non bastasse, Savaş acquisirà sempre più fiducia in se stesso anche grazie al legame con Emine, che lo tratterà sempre alla pari, quasi dimenticandosi della sedia a rotelle. Tali miglioramenti renderanno felici non soltanto il fratello Bariş e la sorella Özlem Tunahan (Ebru Cündübeyoğlu), in visita per qualche settimana dall’America, ma pure lo zio Ali Rıza Dayı (Hakan Salınmış).

Per questo motivo, Özlem e Ali Riza non opporranno alcun tipo di resistenza quando, senza avvisare nessuno, Savaş indosserà un abito da uomo elegante e comunicherà loro che, da qual giorno stesso, intende lavorare allo studio di famiglia. Proposito che gli sarà reso facile anche da Bariş, che lo accoglierà col sorriso sulle labbra appena si presenterà in ufficio.

Non a caso, Bariş farà accomodare Savaş su una scrivania, già pronta da tempo per lui, e gli farà presente che intende coinvolgerlo nei casi più importanti che ha in ballo. E così Savaş, dopo aver preso possesso del suo spazio, telefonerà a Emine e le chiederà di raggiungerlo…

My Home My Destiny, spoiler: Emine riceve una proposta da Savaş

Ciò sarà il preludio ad una proposta di Savaş. In pratica, quest’ultimo chiederà a Emine di diventare la sua assistente personale. Un’offerta di lavoro che la figlia di Sultan (Hülya Duyar) accetterà senza fare alcun tipo di resistenza, sia perché si sentirà completamente apprezzata da Savaş, sia perché con quel lavoro potrà stare ancora più vicina alla sua migliore amica Zeynep.

Un'assunzione, quella di Emine, che avrà il beneplacito anche di Bariş, grato alla ragazza e a Zeynep, che considererà responsabili del miglioramento di Savaş, finalmente con un obiettivo da perseguire dopo tanti anni di depressione e abbattimento…