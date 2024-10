Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 14 ottobre 2024

Eleni appare molto turbata dal comportamento della madre, che tra l’altro le chiede di mentire a Christoph. I colpi di testa di Robert in cucina rischiano di danneggiare il rapporto tra Greta e Noah. Leander andrà a processo accusato di omicidio colposo, ma Eleni ha un’idea per aiutarlo a ricordare che cosa sia accaduto per davvero la sera della morte di Vroni… Seguici su Instagram.