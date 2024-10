Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 15 ottobre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 15 ottobre 2024

Greta e Noah scelgono di mantenere segreta la loro relazione per evitare complicazioni professionali. Leander si accorge che il sogno appena vissuto è in realtà un ricordo. Il giovane dottore ricorda perfettamente di aver detto a Vroni, dopo l’operazione, di evitare movimenti bruschi. Si dirige rapidamente all’ospedale per trovare l’infermiera Gesine e confermare ciò che ricorda, cercando di convincerla a modificare la sua testimonianza.

L'arrivo improvviso di Florian riempie tutti di gioia, specialmente Erik. Quest'ultimo offre al fratello un posto dove stare, ma sorge una questione con Greta. Markus implora Alexandra di dargli un'altra chance, ma lei ribadisce ancora una volta che la loro storia è conclusa. Yvonne scopre l'assegno di Ulrike Dremel e accusa Erik di infedeltà…