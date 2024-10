Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 2 ottobre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 2 ottobre 2024

Leander ha ormai deciso di lasciare Eleni, che incassa il colpo senza però lasciarsi abbattere totalmente: la ragazza intende buttarsi nel lavoro e dice alla madre che vuole impegnarsi per rilanciare il gruppo Schwarzbach. Al Furstenhof giungono i parenti turchi di Shirin, creando confusione alla reception. Valentina, rendendosi conto che Alfons è in difficoltà, lo aiuta con le pratiche dei check in. Mentre Shirin si prepara per il matrimonio, giunge finalmente Lale con l’abito da sposa e tutti si tranquillizzano. Gli invitati sono in trepidante attesa degli sposi, che giungono a bordo di una vecchia utilitaria rossa. La cerimonia può partire… Seguici su Instagram.