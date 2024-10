Tempesta d’amore, anticipazioni dal 21 al 25 ottobre 2024

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre 2024

Alfons vuole donare a Vanessa una culla realizzata a mano, ma la ragazza rischia di rovinare la sorpresa.

Valentina arriva vicina a scoprire la relazione segreta di Greta e Noah. Come se non bastasse, la cuoca si rende conto che avere una storia con uno Schwarzbach potrebbe causarle problemi con il suo capo… che è un Saalfeld!

Florian si rivolge a Michael per un consulto medico e vede i suoi timori confermati. Poco dopo, però, Maja lo chiama con una notizia inaspettata…

Eleni vede Markus continuare a lottare per Alexandra: sapendo che l’uomo non ha speranze, decide di rivelargli la verità sulle sue origini…

Vanessa viene ricoverata a causa di un problema di salute legato alla gravidanza. Preoccupato, Alfons decide di contattare Günther – il padre della ragazza – che si mette subito in viaggio per Bichlheim…

Florian è al settimo cielo per l’inaspettata bella notizia e festeggia insieme ad Erik. Poco dopo, però, ascolta casualmente una conversazione tra quest’ultimo ed Yvonne, facendo una terribile scoperta…

Markus è sconvolto dalla scoperta che Eleni non è sua figlia ed accusa Alexandra non solo di averlo ingannato per tutta la vita, ma anche di aver sempre visto in lui solo una seconda scelta rispetto a Christoph.

Vanessa è sconvolta per l’arrivo di Günther, a cui dice chiaramente di non volere nessun contatto con lui. L’uomo ammette di essere stato un padre assente e chiede ad Alfons di aiutarlo ad ottenere una seconda chance con la figlia…

Florian ed Erik finiscono per discutere animatamente e Robert prova invano a mediare…

Eleni si sente in colpa per aver rivelato a Markus di essere figlia di Christoph. Schwarzbach, però, la rassicura: tra loro nulla è cambiato!

All’oscuro della relazione segreta tra Greta e Noah, Yvonne prova a far avvicinare i due ragazzi nella speranza che tra loro nasca qualcosa. La cuoca prova a mantenere le distanze, ma finisce presto per cedere nuovamente ai suoi sentimenti per Schwarzbach…

Alfons e Hildegard dubitano che Günther sia cambiato e lo accusano di essere un truffatore. Ben presto, però, si devono ricredere…

Dopo la scoperta della verità su Eleni, l’odio di Markus nei confronti di Christoph non fa che aumentare. E così l’uomo decide di restare al Fürstenhof per distruggere il suo nemico!

Max teme che la presenza di Günther nuoccia alla salute di Vanessa. E così, quando quest’ultima va in travaglio prima del previsto, i due uomini si scontrano…

Leander deve medicare una ferita di Eleni ed i due si riavvicinano pericolosamente. Poco dopo, però, il medico viene nuovamente sopraffatto dai sensi di colpa…

Vedendo l’entusiasmo di Valentina nell’organizzazione della Festa di Primavera, Werner e Robert decidono di offrirle un tirocinio in hotel.

A causa della preoccupazione per Vanessa, Max trascura il proprio lavoro e finisce nei guai…