Tempesta d’amore, anticipazioni dal 4 all’8 novembre 2024

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 4 a venerdì 8 novembre 2024

Valentina è sempre più ostile nei confronti di Greta, che non riesce a comprendere il motivo del comportamento della giovane Saalfeld. A quel punto Noah rivela alla compagna che l’amica sa della loro relazione.

Le parole di Günther portano sia Vanessa che Carolin a iniziare a sognare di sposarsi. Senza dirsi nulla, le due donne preparano così una proposta di matrimonio…

Eleni festeggia il proprio compleanno andando a cena con Christoph e, il giorno seguente, facendo un’escursione in montagna con Markus, Alexandra e Noah. L’odio di Markus per Christoph finisce però per rovinare tutto…

Greta assicura a Valentina di avere intenzioni serie nei confronti di Noah. Vedendo la reazione della Saalfeld, la cuoca capisce che quest’ultima è innamorata del giovane Schwarzbach!

Max resta sconvolto nell’apprendere che Vanessa e Carolin si sono fidanzate ufficialmente. Michael gli consiglia di provare a conoscere nuove ragazze, ma il personal trainer non ne vuole sapere. Proprio allora, però, Max si imbatte in una bellissima sconosciuta…

Valentina garantisce a Greta di non essere innamorata di Noah. Le parole della Saalfeld, però, convincono la cuoca a ufficializzare la sua relazione con Schwarzbach!

Al Fürstenhof arriva Imani Kariki, una giovane imprenditrice africana molto amica sia di Eleni che di Leander…

Dopo aver scoperto che Noah e Greta hanno una relazione, Robert chiede alla cuoca di convincere il fidanzato a mediare tra i suoi genitori e Leander…

Dopo essere stata nuovamente respinta da Christoph, Alexandra decide di lasciare il Fürstenhof insieme a Markus e vendere tutte le proprie azioni dell’hotel. Per schiarirsi le idee, la donna decide di fare un’escursione al lago…

Ossessionato dall’incontro con Imani, Max cerca disperatamente la ragazza in tutta Bichlheim. Proprio quando sta ormai per perdere le speranze, però, si imbatte nella sua amata in palestra!

Noah accusa Robert di aver usato il proprio rapporto di potere con Greta per manipolare la ragazza.

Christoph è sconvolto dalla scomparsa di Alexandra. Convinto che la donna sia ancora in vita, l’uomo si mettere alla ricerca della sua amata, riuscendo a salvarla in extremis!

Nonostante sia sempre più innamorato, Max continua a commettere passi falsi con Imani. Sul loro rapporto ci sarà una maledizione?

Greta teme che la sua relazione con Noah possa avere conseguenze sul suo lavoro. Robert, però, la rassicura.

Erik commette un grave errore sul lavoro che rischia di costargli caro. Yvonne, però, lo salva in extremis!

Alexandra scopre che è stato Christoph a salvarle la vita e spera di poter finalmente tornare insieme a lui. L’albergatore, però, è irremovibile.

Julian Specht arriva al Fürstenhof, il nuovo autista dell’hotel.

Eleni e Leander si preparano a dirsi addio, in vista dell’ormai imminente partenza degli Schwarzbach da Bichlheim.

Imani è sempre più innervosita da Max, ma poi scopre quanto il fitness trainer abbia fatto per lei…

Imani è sempre più innervosita da Max, ma poi scopre quanto il fitness trainer abbia fatto per lei…

Le attenzioni di Carolin e Max finiscono per stressare Vanessa. Poco dopo, però, la ragazza entra in travaglio e lo shuttle che la deve portare in ospedale ha un problema…