Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 10 ottobre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 10 ottobre 2024

Christoph ed Eleni rientrano dal loro viaggio a Francoforte e Alexandra è piena di sensi di colpa per la sua infedeltà con Markus; quest'ultimo promette di tacere con Christoph, ma ad Alexandra consiglia di essere sincera. Quando Alexandra poi decide di non accettare un regalo di Christoph, lui vuole conoscere i motivi di questo comportamento strano. Leander è in procinto di occuparsi della Festa di Primavera e Eleni sta male perché per forza di cose dovrà vederlo spesso. Noah si reca alla ricerca di Valentina nel bosco e perde l'appuntamento con Greta; la ragazza si infuria, poi però scopre il motivo e capisce il gesto del ragazzo; alla fine, i due si baciano. Shirin e Gerry partono per il viaggio di nozze attorniati da amici e parenti che li salutano…