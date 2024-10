Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 17 ottobre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 17 ottobre 2024

Leander si tiene lontano da Eleni, nonostante la ami. Erik sa di dover rivelare al fratello Florian di aver venduto una parte del bosco a Werner perché era indebitato, ma non sa come dirglielo. Helene ha rinunciato ad andare in Sudafrica da Andrè per stare vicina a Vanessa, prossima al parto. Michael, che intende lavorare meno in futuro, chiede a Leander se lui possa sostituirlo di tanto in tanto. Christoph ha lasciato Alexandra e di conseguenza Markus spera di riconquistare sua moglie, ma resta fortemente deluso. Eleni chiede a Leander di darle un'altra possibilità…