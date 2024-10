Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 24 ottobre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 24 ottobre 2024

Markus dimostra una certa gelosia nei confronti del bel rapporto che si sta creando tra Eleni e Christoph, decidendo così di non partire più per Francoforte. Vanessa non capisce se possa fidarsi dell'improvviso interesse di Günther verso di lei e il bambino. Yvonne intende candidarsi per il posto da direttore di sala. Noah e Greta proseguono la loro storia segreta, ma un bacio in ascensore rischia di mandare tutto all'aria…