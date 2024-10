Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 29 ottobre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 29 ottobre 2024

Leander rivela a Eleni che al momento non gli è possibile renderla felice e così i due decidono di separarsi. Max dice a Vanessa (in ospedale) che il padre Gunther ha voluto difenderlo da una denuncia infondata, suscitando sorpresa in Vanessa. Alexandra regala a Christoph un album di foto di Eleni bambina, mentre Markus cerca di consolare Eleni e le suggerisce di guardare avanti.

Erik parla della sua prossima promozione e dei nuovi progetti professionali. Günther organizza in gran segreto una festa per il rientro di Vanessa dall'ospedale. Alla riunione dei soci, si discute della riqualificazione energetica dell'hotel. Infine, Erik è rimasto male per non essere stato assunto come PR manager, mentre Markus e Alexandra litigano sulle intenzioni di Markus sul divorzio e i sentimenti per Eleni.