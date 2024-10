Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 30 ottobre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 30 ottobre 2024

Markus e Alexandra parlano dell’importanza di confessare la verità a Eleni, con Alexandra in ansia per le conseguenze. Nel corso della festa al Liebling, Vanessa si rende conto che il padre Günther ha manipolato gli invitati pur di riavvicinarsi a lei. Valentina e Noah preparano insieme una torta di compleanno, facendo trasparire un legame crescente. A Noah arriva un messaggio da Greta per un appuntamento, mentre Erik tenta di ottenere un nuovo incarico da Werner.

Michael invita Noah a trasferirsi da lui. Günther, ormai in partenza, lascia una lettera per il nipote non ancora nato. Erik e Yvonne intendono gareggiare per la posizione di direttore di sala. Valentina sogna di conquistare Noah, mentre Eleni ha un intenso dialogo con Christoph sui suoi sentimenti per Leander…