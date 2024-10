Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 31 ottobre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 31 ottobre 2024

Yvonne accetta per amore che Erik diventi il nuovo direttore di sala, nonostante la vittoria fosse la sua. Leander getta via un braccialetto con un cigno che aveva acquistato per Eleni; Hildegard lo trova e lo dà a Valentina, che a sua volta lo dona a un’amica. Günther confida a Vanessa che sarebbe felice se lei sposasse Carolin, e la ragazza inizia a rifletterci seriamente. Valentina rivela a Noah che Greta vuole mantenere segreta la loro relazione perché non desidera impegnarsi con lui. Noah sembra essere colpito da questa notizia. Erik informa Max che Gerry prolungherà il suo soggiorno in Turchia… Seguici su Instagram.