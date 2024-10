Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 4 ottobre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda venerdì 4 ottobre 2024

André sembra non voler più partire per il Sudafrica e afferma che rimarrà per risollevare il livello della cucina dell'hotel. Michael, che lo conosce bene, pensa però che il ripensamento sia dovuto al timore di affrontare la nuova avventura. Eleni diviene il volto nuovo del Gruppo Schwarzbach e per questo Markus riesce a convincere Alexandra a rimandare il divorzio, una notizia del genere metterebbe Eleni lontana dai riflettori in un momento importante. Leander, pieno di dubbi, dice agli inquirenti la verità: non ricorda se ha avvertito Vroni di non fare sforzi per evitare la rottura dei punti di sutura. Per un equivoco. Yvonne è certa che Gerry sua andato a letto con Lale…