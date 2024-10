Tempesta d’amore: arriva IMANI, futuro grande amore di Max! | Anticipazioni italiane

Grandi cambiamenti sono in arrivo a Tempesta d’amore e a dare il via alla rivoluzione ci saranno alcuni ingressi importantissimi a livello di casting. Nelle prossime puntate italiane della soap entreranno dunque in scena dei nuovi volti destinati a cambiare per sempre molte vite. Ecco chi sarà la prima new entry!

Tempesta d’amore, casting news: Imani arriva al Fürstenhof

Un appassionante triangolo sentimentale che ci ha tenuti per mesi col fiato sospeso sta per concludersi. Nelle puntate italiane di Tempesta d’amore, Vanessa (Jeannine Gaspár) e Carolin (Katrin Anne Heß) decideranno infatti di sposarsi, spegnendo così definitivamente le speranze di Max (Stefan Hartmann) di riconquistare la sua ex.

Proprio allora, però, il destino farà sì che il fitness trainer faccia la conoscenza di una donna destinata a cambiare la sua vita: Imani Kariki! Ecco di chi si tratta…

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Imani futuro amore di Max

Originaria della Tanzania, Imani è una giovane imprenditrice molto legata sia ai Saalfeld che agli Schwarzbach. Grazie ad Eleni (Dorothée Neff), la ragazza non solo è riuscita a laurearsi in economia, ma anche a fondare una sua startup. Nel suo Paese di origine ha inoltre conosciuto Charlotte (Mona Seefried) – che, come sappiamo, vive da tempo di Africa – ed il nipote di quest’ultima, Leander (Marcel Zuschlag).

A portare Imani al Fürstenhof non saranno però i suoi legami con i proprietari dell’hotel, bensì il lavoro. La giovane imprenditrice arriverà infatti a Bichlheim per partecipare ad un evento benefico durante il quale spera di riuscire a ottenere nuovi fondi per la sua startup.

Il destino, però, la porterà a trovare molto più che qualche investitore: all’hotel a cinque stelle Imani conoscerà infatti Max, destinato a diventare il suo grande amore!

Tempesta d’amore, casting news: Belina Mohamed-Ali interpreta Imani Kariki

Il personaggio di Imani Kariki verrà interpretato da Belina Mohamed-Ali, attrice tedesca classe 1990. Dopo il suo debutto a Tempesta d’amore – che avverrà nel corso della puntata 4043 – la giovane interprete resterà in scena per circa un paio di mesi. E, quando arriverà il momento di lasciare il Fürstenhof, non partirà da sola…

Chiudiamo con le parole di Belina Mohamed-Ali sul suo personaggio:

“Imani è una giovane donna ambiziosa, coraggiosa e molto amabile. Arriverà al Fürstenhof con grandi obiettivi e finirà per ottenere molto più di quanto si aspettasse…”

Occhi dunque puntati sulle prossime puntate italiane di Tempesta d'amore per questo importantissimo ingresso in scena!