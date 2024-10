Tempesta d’amore: Markus e Christoph in guerra per Eleni! | Anticipazioni italiane

Una nuova guerra sta per esplodere tra Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) e Christoph Saalfeld (Dieter Bach). E ancora una volta l’oggetto della contesa sarà una donna… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni confessa a Markus di non essere sua figlia

Una delle grandi rivelazioni della diciannovesima stagione di Tempesta d’amore sta per essere svelato! Dopo una lunga attesa, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) confesserà infatti finalmente a Markus il terribile segreto che si porta dentro da settimane: non è figlia sua, bensì di Christoph!

Come vi abbiamo anticipato, la ragazza deciderà di essere sincera col genitore per aprire gli occhi a quest’ultimo sul fatto che Alexandra (Daniela Kiefer) lo ha sempre ingannato, vedendo in lui una seconda scelta rispetto a Christoph. Un obiettivo che verrà centrato in pieno!

Furioso con la (quasi ex) moglie, Markus chiuderà infatti ogni rapporto con lei e si preparerà ad iniziare una nuova vita lontano dal Fürstenhof. Le cose, però, sono destinate a cambiare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Markus dichiara guerra a Christoph

Mentre per l’ex moglie non proverà che odio e rancore, Markus capirà che nulla è invece cambiato nei suoi sentimenti paterni nei confronti di Eleni e rassicurerà quest’ultima sul fatto che il loro legame non verrà intaccato da niente e nessuno. Ma sarà davvero così?

Basterà un incontro con Christoph perché Markus si renda conto che il suo odio nei confronti di quest’ultimo è riesploso oltre ogni immaginazione: Saalfeld non solo gli ha strappato la moglie, ma anche la sua figlia prediletta!

E così – dopo aver assistito ad un momento di tenerezza tra Eleni e Christoph – Markus prenderà una decisione: restare al Fürstenhof e distruggere Saalfeld… costi quel che costi! Seguici su Instagram.