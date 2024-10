Tempesta d’amore: Markus scopre che Eleni non è sua figlia! | Anticipazioni italiane

La bomba sta per esplodere! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la verità sulle origini di Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) diventerà finalmente di dominio pubblico. E a quel punto molte cose cambieranno… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni nasconde la verità sulle sue origini

Ogni genitore ha un figlio a cui è più legato rispetto agli altri… e nel caso di Markus (Timo Ben Schöfer) la predilezione è senza dubbio per Eleni! Accomunati dalla passione per la montagna ed una complicità unica, padre e figlia sembrano una squadra perfetta. Peccato solo che sul loro rapporto incomba una terribile bugia…

Come sappiamo, la ragazza è stata infatti concepita da Alexandra (Daniela Kiefer) fuori dal matrimonio ed è dunque figlia naturale di Christoph (Dieter Bach)! Un segreto che la donna ha rivelato solo recentemente ad Eleni e che quest’ultima ha deciso di custodire per non spezzare il cuore a Markus. Le cose, però, sono destinate a cambiare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Eleni rivela a Markus di essere figlia di Christoph

Il momento della svolta arriverà quando Christoph deciderà di troncare la sua relazione con Alexandra dopo aver appreso del tradimento di quest’ultima. Se la donna – disperata per la decisione del suo amato – non lascerà nulla di intentato per farsi perdonare, Markus inizierà invece a sperare di avere finalmente via libera per riconquistare l’ex moglie…

Nonostante gli sforzi sia di Alexandra che di Eleni per convincerlo a rassegnarsi e rifarsi una vita, Markus sfrutterà dunque ogni occasione per riavvicinarsi all’ex coniuge, certo di avere presto successo. Un’illusione che spezzerà il cuore ad Eleni…

Sarà così che – determinata ad aprire finalmente gli occhi al padre su chi sia davvero Alexandra – la ragazza rivelerà il suo grande segreto: è Christoph Saalfeld è il suo padre naturale! E così Markus scoprirà non solo che la sua figlia prediletta non ha legami di sangue con lui, ma anche di essere stato ingannato per tutta la vita dalla donna che diceva di amarlo. Una presa di coscienza che cambierà tutto…