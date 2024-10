Tempesta d’amore: Yvonne rinuncia alla carriera per Erik! | Anticipazioni italiane

Per tutta la vita Yvonne Klee (Tanja Lanäus) ha messo il denaro davanti ai sentimenti. Ora che ha conosciuto l’amore vero, però, tutto è cambiato! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella barista metterà infatti la felicità del fidanzato Erik Vogt (Sven Waasner) davanti alle proprie aspirazioni professionali… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik e Yvonne rivali per lavoro

Quando Yvonne è arrivata al Fürstenhof, non aveva che un obiettivo: farsi sposare da un uomo ricco per poter vivere una vita agiata. Erik, però, ha sconvolto i suoi piani! Sopraffatta da quell’amore inaspettato, la Klee si è trovata per la prima volta in vita sua a scegliere i sentimenti rispetto al tornaconto personale. Una scelta che non sarà sempre facile…

Sarà in questo contesto che Werner (Dirk Galuba) metterà i due fidanzati davanti ad una vera e propria sfida: entrambi sono degli ottimi candidati per la posizione di direttore del ristorante, ma solo uno di loro otterrà il posto!

Determinati ad ottenere la tanto attesa promozione, Erik e Yvonne decideranno dunque di sfidarsi per dimostrare il proprio valore, nella convinzione che solo il migliore otterrà il lavoro. Peccato solo che non tutti saranno convinti dell’importanza della meritocrazia…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Yvonne rinuncia al lavoro

Werner deciderà infatti di nominare Erik direttore del ristorante, nonostante sia stata Yvonne ad ottenere i punteggi migliori. E, inutile dirlo, lei non ci starà! Determinata ad avere giustizia, la donna si rivolgerà dunque a Christoph (Dieter Bach) per rimettere le cose a posto. Proprio allora, però, accadrà qualcosa di inaspettato…

Yvonne si renderà infatti conto di quanto Erik sogni quella promozione, in cui vede un riscatto personale e professionale. E a quel punto la donna capirà che vedere l’uomo che ama felice conta molto più di qualche euro in più sul proprio conto in banca…

Sarà così che la Klee deciderà di rinunciare spontaneamente alla posizione e lasciare campo libero a Erik. Un gesto che non passerà inosservato…