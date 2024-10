Un posto al sole, anticipazioni 14 ottobre 2024: Damiano, pressing su Torrente

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda lunedì 14 ottobre 2024

Damiano (Luigi Miele) e i suoi uomini sorvegliano incessantemente il ristorante di cui Angelo Torrente (Loris De Luna= è socio occulto; Viola (Ilenia Lazzarin), deve decidere intanto se partire oppure no per Barcellona insieme a Raffaele (Patrizio Rispo) e Antonio (Eduardo Scafora). Niko (Luca Turco) viene chiamato dalla scuola frequentata da Jimmy (Gennaro De Simone) e dovrà affrontare il figlio in un confronto meno facile del previsto. L’imminente trasferimento di Nunzio (Vladimir Randazzo) a casa di Diana (Sara Zanier) fa andare in tilt Samuel (Samuele Cavallo), “affetto” da una sorta di crisi da abbandono… Seguici su Instagram.