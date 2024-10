Un posto al sole, anticipazioni 18 e 21 ottobre: Viola intuisce ciò che Damiano sta per fare

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda venerdì 18 e lunedì 21 ottobre 2024

Viola (Ilenia Lazzarin) è preoccupata perché ha compreso che Damiano (Luigi Miele) si sta preparando a intraprendere un’azione pericolosa. Alberto (Maurizio Aiello) è sempre più deciso a partire da Napoli. Damiano è molto vicino alla cattura di Torrente (Loris De Luna), ma gli eventi possono ancora prendere una piega inaspettata. Nel quartiere circolano voci insistenti su Rosa (Daniela Ioia) e don Antoine (Hakim Gouem), mentre il parroco cerca di scoprire le ragioni della rabbia di Manuel (Manuel D’Angelo) nei suoi confronti. Mariella (Antonella Prisco) cede alla pressione emotiva di Guido (Germano Bellavia), ma il confronto con Cotugno (Walter Melchionda) le farà rendere conto che l’ex marito l’ha abilmente raggirata.

Rosa è sempre più preoccupata per il comportamento ribelle e disobbediente di Manuel, mentre Viola sembra intuire che Damiano stia mettendo a rischio la sua vita in un'operazione di polizia pericolosa volta alla cattura del boss Torrente. Grazie a Silvia (Luisa Amatucci), Mariella capisce che Lello Troncone (Lucio Pierri) è una persona poco affidabile che in passato ha cercato di sfruttare Otello (Lucio Allocca) e si allarma per Bice (Lara Sansone), che continua a mostrarsi interessata a lui. Michele (Alberto Rossi) è amareggiato dal comportamento egoista e superficiale di Guido, che gli chiede di intervenire con il proprietario dell'appartamento per poter rimanere oltre il tempo concordato.