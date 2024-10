Un posto al sole, anticipazioni 2 ottobre 2024: Lara si imbatte in Marina!

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda mercoledì 2 ottobre 2024

Rendendosi conto di essere ora la sospettata numero uno per l’aggressione a Roberto Ferri, Lara si reca in ospedale per parlare e si imbatte in un’arrabbiatissima Marina. Renato non accetta l’idea di non essere più presente nella vita quotidiana di Jimmy, il quale è sempre più preso da Mina ma non fa un buon utilizzo della libertà e della fiducia che gli sono state date da Niko. Giulia chiede a Luca di aiutarla al Centro Ascolto per coprire l’assenza di Ornella. Seguici su Instagram.