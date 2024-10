Un posto al sole, anticipazioni 23 ottobre: Alberto riorganizza la sua vita

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda mercoledì 23 ottobre 2024

Alberto (Maurizio Aiello) decide di riorganizzare la propria vita viste le vicende che hanno visto coinvolto Torrente (Loris De Luna). Manuel (Manuel D'Angelo), già in ansia per i rischi corsi dal padre, reagisce in maniera in attesa all'ennesima provocazione di Pasquale. Forse per i troppi impegni, Manuela (Gina Amarante) non ottiene il risultato sperato all'esame. Un lieve incidente nel percorso di riabilitazione di Diana (Sara Zanier) mette in allerta Nunzio (Vladimir Randazzo)…