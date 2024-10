Un posto al sole, anticipazioni 25 ottobre: sorpresa per Roberto Ferri!

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda venerdì 25 ottobre 2024

Rossella (Giorgia Gianetiempo) comincia a lavorare con il dottor Fusco (Marco Mario De Notaris) all'importante progetto in cui il medico l'ha coinvolta. Tempi duri per Rosa (Daniela Ioia), la quale si rende conto di essere diventata l'oggetto delle chiacchiere del quartiere. A metterci il carico, sia pure inconsapevolmente, sarà anche Giulia. In crisi per la lontananza da Marina, Roberto sta per ricevere una sorpresa inattesa…